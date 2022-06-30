Ректора РАНХиГС задержали за мошенничество в особо крупном размере Ректор РАНХиГС Мау задержан за мошенничество в особо крупном размере

Ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Владимира Мау задержали и предъявили ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, рассказали NEWS.ru в пресс-службе МВД. По данным РБК, до задержания Мау двое суток допрашивали.

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве ректору РАНХиГС Владимиру Мау предъявлено обвинение в совершении хищения денежных средств РанХиГС, — заявили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что Мау проходит по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере, которое было заведено на экс-замминистра просвещения РФ Марину Ракову, а также директора Института общественных наук РАНХиГС, ректора ОАНО «Московская высшая школа социальных и экономических наук» Сергея Зуева и других. Расследование находится на контроле у руководства Следственного департамента МВД.

28 июня Мау вызвали на допрос, 29 июня с его участием проводились следственные действия, в том числе велись обыски в РАНХиГС. Кроме того, дело Мау уже поступило в Тверской суд Москвы, и следователи запросили для него домашний арест.