Бывшую замминистра Ракову отказались выпустить из СИЗО

Московский городской суд отказался выпустить бывшую заместителя министра просвещения Марину Ракову из СИЗО. Мосгорсуд признал законным её арест. Об этом сообщает РИА Новости.

Она обвиняется в хищении 50 млн рублей. Против Раковой возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Её подозревают в хищении средств, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Решение Тверского суда Москвы оставлено без изменений, — заявил собеседник агентства.

Экс-замминистра просвещения, бывший вице-президент Сбербанка Марина Ракова обвиняется в лоббировании выделения бюджетных средств, предназначенных на госконтракты по проекту «Учитeль будущего», Фонду новых форм развития образования. Расследование проводится по факту возможного хищения средств при реализации госконтрактов в сфере образования в период её пребывания на посту замглавы Минпросвещения.

Ракова скрывалась от следствия с 29 сентября. Она не явилась на допрос и не вышла на работу в банк. Кроме этого, экс-замминистра просвещения отключила телефон и не выходила на связь с близкими. 6 октября после задержания супруга Ракова всё же пришла в отделение. Она не признаёт вину и отрицает, что скрывалась от следствия.