МВД раскрыло новые подробности в уголовном деле Раковой

Полиция при расследовании дела экс-замминистра просвещения Марины Раковой обнаружила фиктивных работников, устроенных в РАНХиГС. Это 12 человек, которые числились в академии, ничего не делали, но долгое время получали зарплату, сообщается на сайте МВД.

Установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников, — говорится в сообщении ведомства.

Это уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере выделено в отдельное производство из дела Раковой, ректора «Шанинки» Сергея Зуева и других.

Также сообщается, что в среду, 17 ноября, у финансового директора РАНХиГС Александра Ефремова и проректора Ивана Федотова прошли обыски. Раковой вменяется хищение 50 миллионов рублей, выделенных по федеральному проекту «Учитель будущего». Сергея Зуева подозревают в хищении более 21 миллиона рублей у Фонда новых форм развития образования.

Ранее Московский городской суд отказался выпустить бывшего заместителя министра просвещения Марину Ракову из СИЗО. Её арест признали законным.