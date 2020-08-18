В районе Фили-Давыдково появится новая прогулочная зона

В Москве приступили к благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит пешеходный маршрут к станциям метро и МЦД-1 «Славянский бульвар».
По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, после открытия станции МЦД-1 проходимость улицы увеличилась, однако для пешеходов дорога неудобная.
Было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых появится хорошо освещённый зелёный пешеходный бульвар со скамейками для отдыха, — приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.
Отмечается, что в зонах отдыха появятся лавочки и качели, вдоль бульвара установят 200 фонарей, разобьют около 40 тысяч квадратных метров газона, а также высадят более тысячи деревьев и 700 кустарников,
Единственные полноценно облагороженные регионы в России — Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные Минстроя. В то же время большинство других субъектов не могут похвастаться благоприятной городской средой. Порой жители небольших поселений рады даже появлению просто парка или сквера. NEWS.ru выяснял, как должен выглядеть идеально благоустроенный российский город.
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