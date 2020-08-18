В районе Фили-Давыдково появится новая прогулочная зона

https://static.news.ru/photo/f978d104-e1df-11ea-8f58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

В Москве приступили к благоустройству улицы Герасима Курина, через которую проходит пешеходный маршрут к станциям метро и МЦД-1 «Славянский бульвар».

По словам заместителя мэра столицы Петра Бирюкова, после открытия станции МЦД-1 проходимость улицы увеличилась, однако для пешеходов дорога неудобная.

Было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых появится хорошо освещённый зелёный пешеходный бульвар со скамейками для отдыха, — приводятся слова Бирюкова на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в зонах отдыха появятся лавочки и качели, вдоль бульвара установят 200 фонарей, разобьют около 40 тысяч квадратных метров газона, а также высадят более тысячи деревьев и 700 кустарников, информирует «Москва 24».

Единственные полноценно облагороженные регионы в России — Москва и Санкт-Петербург. Об этом свидетельствуют данные Минстроя. В то же время большинство других субъектов не могут похвастаться благоприятной городской средой. Порой жители небольших поселений рады даже появлению просто парка или сквера. NEWS.ru выяснял, как должен выглядеть идеально благоустроенный российский город.