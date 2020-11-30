В Приморье сотрудников центра реабилитации будут судить за похищения людей

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Пятеро фигурантов предстанут перед судом в Приморском крае по обвинению в похищении и лишении свободы нескольких десятков человек. Людей они удерживали в центре реабилитации алко- и наркозависимых.

Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, в 2017 году один из обвиняемых организовал в пригороде Владивостока и Находке реабилитационный центр «Расцвет», который расположился в двух арендуемых частных домах. Тех, кто обращался с просьбой избавиться от зависимости, держали там силой. При этом у организации не было лицензии на медицинскую деятельность.

Известно по меньшей мере об одной смерти такого пациента, который скончался детом 2019 года. Местные СМИ со ссылкой на постояльцев центра и на родных умершего мужчины тогда сообщали об издевательствах над пациентами.

Обвиняемые похищали и насильно удерживали потерпевших, <...> никакую медицинскую помощь клиентам не оказывали, применяли различные незаконные методы физического и морального воздействия, а также ограничивали свободу передвижения, при этом получали от родственников денежные средства за якобы оказанные медицинские услуги, — сказано в материалах СК

Ведомство возбудило уголовное дело по факту похищения и незаконного удержания людей, было освобождено 15 человек. В общей сложности пострадавшими проходят 34 человека. Задержан 33-летний генеральный директор учреждения. В апреле 2020 года суд запретил деятельность центра.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В зависимости от роли каждого фигуранты дела обвиняются в незаконном лишении человека свободы, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в лишении свободы несовершеннолетнего, лишении свободы, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего и иные тяжкие последствия, похищении человека из корыстных побуждений группой лиц по предварительному сговору.

По данным РИА Новости, в отношении одного из фигурантов уголовное дело уже рассмотрено в суде. Его приговорили к трём годам и трём месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком.

Ранее во Владимирской области, как писал NEWS.ru, суд арестовал 26-летнего мужчину, в доме которого обнаружили похищенного семилетнего мальчика.