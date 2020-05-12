В правительстве рассказали о способе подачи заявлений на выплаты на детей

https://static.news.ru/photo/56515f1e-9469-11ea-b1ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Заявление для получения выплат семьям с детьми до 16 лет можно подать дистанционно через портал госуслуг, а также в МФЦ и в отделении Пенсионного фонда. Об этом заявили в пресс-службе правительства.

Для получения выплаты достаточно подать заявление. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг или обратившись лично в отделение Пенсионного фонда или МФЦ, — говорится в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что россияне с детьми в возрасте от трёх до 16 лет могут получить разовую выплату на ребёнка в размере 10 тысяч рублей с 1 июня. Всем российским семьям с детьми до трёх лет предусмотрена выплата в 5 тысяч рублей на ребёнка за апрель, май и июнь.

NEWS.ru писал, что самой востребованной мерой поддержки для россиян стало пособие на ребёнка в пять тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провели специалисты портала стопкоронавирус.рф.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что из бюджета выделено достаточное количество денежных средств для обеспечения мер поддержки населения. Она подчеркнула, что власть очень аккуратно относится к расходованию ресурсов федерального бюджета.