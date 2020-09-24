В правительстве готовы изменить законопроект о всероссийской реновации

https://static.news.ru/photo/a9e6688e-792c-11ea-9884-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин прокомментировал законопроект, согласно которому местные власти смогут принимать программу сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья. Он рассказал, что параметры документа могут быть изменены перед вторым чтением в Госдуме.

В настоящими момент идёт активное обсуждение инициативы. Понять, какие будут окончательные параметры, можно будет только после двух чтений, передаёт «Интерфакс». По словам Хуснуллина, такая норма позволит в ускоренном порядке расселять ветхое жильё.

Сейчас мы расселяем аварийное жильё, которое было признано таковым до 1 января 2017 года. За это время у нас добавляется порядка 12 млн кв. м такого жилья. Мы видим, что аварийного жилья становится с каждым годом всё больше. Поэтому есть целый ряд предложений, как эту программу ускорить, — подчеркнул он.

Как писал NEWS.ru, 21 сентября группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, согласно которому местные власти смогут принимать программу сноса и реконструкции практически любого, а не только аварийного жилья.

Многое в законопроекте было взято из нормативной базы по программе реновации в Москве. При этом само понятие «реновация» в документе не указывается. В частности, переселенцы должны будут получить равнозначное жильё в том же населённом пункте или районе. Также собственники смогут выбрать взамен нового жилья материальную компенсацию.

В июне спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила распространить программу реновации на всю страну. Речь идёт о расселении граждан из пятиэтажек, а также из ветхого и непригодного жилья. Для реализации программы, по мнению спикера, нужно выработать правила, принять законы и сделать её экономически выгодной для инвесторов, без которых никаких государственных средств на это не хватит.