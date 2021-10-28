В постоянном стрессе: благотворители не хотят становиться иноагентами

Несколько десятков руководителей благотворительных фондов обратились к президенту Владимиру Путину с предложением гуманизировать законодательство об иностранных агентах. Авторы петиции просят исключить организации, занимающиеся благотворительностью, из списка лиц, которых могут признать иноагентами. Они также предложили дать право НКО, ранее включённым в дискриминационный реестр, выйти из него, если закон будет изменён. NEWS.ru узнал, с какими проблемами сталкиваются благотворители, а также выяснил, есть ли шанс поменять юридическую базу, учитывая некоторые сигналы из Кремля.

Включат в доклады

Авторы обращения предлагают внести изменения в п. 7 ст. 1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», введённый в 2012 году. Он предусматривает, что понятие «НКО, выполняющая функции иностранного агента», не распространяется на объединения работодателей и торгово-промышленные палаты. Туда же предлагается включить и благотворительные организации.

Ещё одна норма этого закона говорит о том, что НКО может получить статус иноагента за участие в политической деятельности в России. В петиции подчёркивается, что деятельность благотворительных организаций не может считаться политической, поскольку согласно п. 6 ст. 2 ФЗ «О некоммерческих организациях», к ней не относится работа «в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная деятельность».

Уставная деятельность благотворительной организации не может считаться политической деятельностью, следовательно, она исключается из сферы применения нормы приведённого федерального закона. Осуществление же благотворительной организацией деятельности, противоречащей положениям её устава, и так является предметом контроля со стороны Минюста России. В частности, в результате неоднократного совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке, — сказано в обращении.

Документ подписали 40 человек, в их числе учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, художественный руководитель МХАТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда поддержки детям с онкологическими и другими заболеваниями головного мозга Константин Хабенский, создатель фонда помощи детям с первичным иммунодефицитом и аутоиммунными заболеваниями «Подсолнух», продюсер Тимур Бекмамбетов, попечитель фонда «Дети-бабочки» Ксения Раппопорт, учредитель фонда «Я в помощь» актёр Никита Кукушкин, председатель организации «Ночлежка» Григорий Свердлин, учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава, президент Русфонда Лев Амбиндер, президент фонда социальной помощи детям «Расправь крылья!» Елена Немировская и другие. Всего, как пишет один из авторов петиции, общественный деятель Дмитрий Алешковский, под обращением свои подписи поставили подписи 40 человек.

Дмитрий Алешковский instagram.com/aleshru

В Кремле заявили, что Владимир Путин пока не ознакомился с документом, но его проинформируют. Об этом 28 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков:

Пока президент это обращение не видел. Безусловно, это обращение во все доклады будет включено, будет доведено до сведения главы государства.

Он напомнил, что в сентябре, отвечая на вопрос главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова на заседании Валдайского клуба, президент говорил «о необходимости поработать и разобраться с правопримененческой практикой по этому закону». Поэтому, резюмировал Песков, «эта работа после таких слов президента, конечно, будет проведена».

Снаряды ложатся всё ближе

Представители специализирующихся на благотворительности НКО в интервью NEWS.ru пояснили, почему считают правильной гуманизацию действующего законодательства об иноагентах. По их словам, заниматься оказанием помощи своим подопечным в нынешних условиях приходится в напряжённых условиях.

По словам президента благотворительного фонда «Предание» Владимира Берхина, «следить за своей деятельностью, что-то менять в ней, от чего-то отказываться или просто находиться в состоянии постоянного стресса приходится всем благотворительным организациям, действующим в России». Исключение составляют, по его словам, лишь те, «кто по разным причинам уверены, что к ним точно не придут, которые, например, учреждены государственными органами». Обращение коллег к президенту он назвал разумной и необходимой мерой, потому что если ничего не изменится, то «всё очень плохо кончится».

Действующий закон сформулирован таким образом, что в реестр иностранных агентов может попасть любая организация абсолютно в любой момент независимо от того, чем она занимается и откуда берёт деньги. В законе очень размыты понятия политической деятельности — под неё попадает любая публичная деятельность вообще<...>. Точно так же там не прописан ни характер, ни размер финансирования из иностранных источников, ни способы его использования, которые необходимы для включения в реестр. Например, пожертвовал человек с казахским паспортом в организацию 100 рублей — всё, это уже иностранное финансирование. Этого достаточно, даже если у организации бюджет миллиард и все остальные деньги получены только в России. Владимир Берхин президент благотворительного фонда «Предание» президент благотворительного фонда «Предание»

Благотворительные организации, по его словам, не могут получать иностранные деньги напрямую, потому что это «сразу будет как красная тряпка». Законодательная формулировка, по которой иностранными агентами не могут стать благотворители, «практически никого никогда не защищает», и любая иностранная помощь для благотворителей в России — «это слишком опасно», объяснил Берхин.

Мы регулярно получаем информацию о том, что кого-то ещё признали иноагентом — снаряды ложатся всё ближе и ближе. И совершенно не важно, чем на самом деле занимается организация и откуда у неё деньги. Так сформулирован закон, и любое его ограничение, любые границы, которые будут поставлены к его бесконтрольному применению, — это хорошо, — высказался президент «Предания».

После выступления Владимира Путина на заседании Валдайского клуба у благотворителей появилась некоторая надежда. Берхин предположил, что «внутри президентской администрации и властной машины» понимают, что «иноагентов становится всё больше и больше, и через какое-то время эта маркировка перестанет иметь какой бы то ни было смысл».

Президент РФ Владимир Путин kremlin.ru

С Владимиром Берхиным согласен председатель правления благотворительного фонда «Чужих детей не бывает!» Виктор Пахомов.

[Законодательство об иноагентах по работе НКО] бьёт очень сильно. Руководители фондов уже боятся получать помощь из-за границы, потому как в этом случае их автоматом внесут в список иноагентов со всеми вытекающими. А в наше достаточно тяжёлое время, когда на фоне пандемии банкротится и закрывается бизнес, помощь, которую могли бы получить, мы не получаем. Страдают от этого наши подопечные. У нас, например, в Великом Новгороде и так не очень много спонсоров было, но фактически 90% наших старых помощников — они тупо слились. Кто-то не выжил и закрылся, а кто-то еле-еле концы с концами сводит. Виктор Пахомов председатель правления благотворительного фонда «Чужих детей не бывает!» председатель правления благотворительного фонда «Чужих детей не бывает!»

Он считает, что действующее законодательство, регламентирующее работу некоммерческого сектора, нужно пересматривать. Пахомов напомнил, что в 2020 году в первом чтении была одобрена поправка об обязательном аудите. Согласно предлагаемым изменениям, если фонд за отчётный год привлёк не больше 3 млн рублей, то аудит делать не нужно. Общественник подчёркивает, что в России довольно много небольших фондов, которые собирают не очень много средств, и «брать 40 тысяч за аудит, чтобы посмотрели бухгалтерию, — это для них нереально».

Получается, что эти 40 тысяч надо забрать у больного ребёнка. В первом чтении эта поправка прошла, а потом про неё забыли, — добавил Пахомов.

Есть ли выход из-под удара

Журналистка и член президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Екатерина Винокурова считает, что сегодня законодательство об иностранных агентах «очень странно и размыто». Однако сейчас есть шансы, что оно может быть пересмотрено в свете заявлений, звучащих из Кремля. Там, по словам собеседницы NEWS.ru, дали понять, что «имеются конструктивные версии решения ситуации, которая, очевидно, волнует общество и касается многих акторов не только политических процессов, но и социальных».

Благотворительные фонды финансируются и могут быть признаны иностранными агентами по двум схемам — или они собирают пожертвования, или у них есть какие-то крупные спонсоры, но как правило, большинство применяет смешанную схему. Большинство пожертвований — небольшие, и очень сложно отследить каждое из них, а также какой паспорт у того или иного жертвователя. Что касается второй схемы, то были организации, которые попадали в иноагенты только из-за того, что их спонсор держит деньги в офшорах. И это касается почти всех крупных компаний в России. Получается, что любое партнёрство НКО с крупным бизнесом, и в том числе с госкорпорациями, ставит организации в группу риска. Не очень понятно и как быть с привлечением спонсора, который ни одного рубля не вывел в офшоры, но ведёт внешнеэкономическую деятельность и занимается экспортом чего-либо. У такой компании есть международные транзакции и можно сказать, что она получает прибыть в других странах. Сейчас законодательство таково, что даже из такой ситуации фонд может угодить в иноагенты. Екатерина Винокурова журналистка, член СПЧ журналистка, член СПЧ

Она добавила, что СПЧ тоже готовит свой вариант поправок в законодательство об иноагентах. Ранее NEWS.ru подробно рассказывал, что глава комиссии президентского совета по правам человека в информационной сфере, главред «Московского Комсомольца» Павел Гусев поручил подготовить соответствующие изменения в законы, регламентирующие статус иностранного агента для НКО и физлиц.

В ведущемся Минюстом реестре НКО-иноагентов сейчас находятся 75 организаций. У 12 из них в названии присутствует тема благотворительности. Это программно-целевой благотворительный фонд «Свеча», благотворительный фонд «Гуманитарное действие», благотворительный фонд социально-правовой помощи «Сфера», межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр развития некоммерческих организаций» (все из Петербурга), благотворительный фонд «Гражданский Союз» (Пенза), еврейский благотворительный центр «Хасдей Ерушалаим» (Саратов), Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан (Набережные Челны), Благотворительный фонд помощи осуждённым и их семьям, международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал», общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам «Гражданское содействие» (все из Москвы), благотворительный «Фонд Тольятти», благотворительный фонд «Самарская губерния» (оба из Самарской области).

По данным признанного в РФ иностранным агентом издания «Медуза», с 2012 года до конца сентября 2021-го статус НКО-иноагента получили 218 организаций.

Закон об НКО-иноагентах был принят в июле 2012 года. Он позволил Минюсту признавать некоммерческие организации иностранными агентами, если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. К последней относят не только организацию или участие в уличных акциях, но и проведение дебатов, наблюдение за выборами и распространение оценок действующей власти в соцсетях. Все свои материалы НКО-иноагенты обязаны сопровождать пометкой о своём статусе, отчитываться о своей деятельности и раз в полгода публиковать о ней отчёты в Интернете. Неисполнение обязательств грозит крупными штрафами и уголовной ответственностью.