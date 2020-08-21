В Польше заявили, что не претендуют на белорусские территории

https://static.news.ru/photo/dede5410-e499-11ea-9ff3-fa163e074e61_660.jpg Кшиштоф Щерский Фото: Artur Widak/Global Look Press

Польша не собирается претендовать на территории Белоруссии. Об этом заявил глава канцелярии президента страны Кшиштоф Щерский.

Как сообщает РИА Новости, Щерский заявил, что Польша является государством, которое последовательно на международной арене выступает за верховенство международного права в отношениях между странами. Это, по его мнению, является основой мира во всём мире.

Фундаментом этого права является условие суверенности и территориальной целостности государства, — цитирует его агентство.

При этом Щерский выразил недоумение и озабоченность тем, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы имеет намерение нарушать территориальную целостность этого государства. Он отверг эти обвинения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что некоторые соседи хотели бы «оттяпать» часть западных земель Белоруссии. Об этом он заявил на митинге своих сторонников в Гродно.

Как писал NEWS.ru, белорусский лидер поручил Минобороны уделить особое внимание передвижению войск НАТО в Польше и Литве. Также он заявил о необходимости перекрытия потоков денег из-за рубежа для финансирования беспорядков в стране,