В подмосковном Одинцове двое мужчин поставили ведро на Вечный огонь

https://static.news.ru/photo/e4258d8e-a1ba-11ea-8bc9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Единая Россия (Одинцово)/vk.com

Полиция разыскивает двоих мужчин, которые в подмосковном Одинцове поставили на Вечный огонь ведро.

Как сообщила ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, проверка началась после публикаций в соцсетях фотографий, на которых видно, как один мужчина ставит ведро на огонь, а второй что-то перемешивает в нём. Отмечается, что фотографии были размещены с надписью: «Вандалы осквернили Вечный огонь в Одинцово».

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также граждан, причастных к совершению данного деяния, — цитируе т агентство Петрову.

Как писал NEWS.ru, две жительницы города Белая Церковь в Киевской области Украины устроили «пикник» около Вечного огня. Очевидцы заявили, что девушки пожарили сосиски на Вечном огне. Происшествием заинтересовались сотрудники полиции.