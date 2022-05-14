Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Игорь Бакай задержан в Подмосковье, сообщает KP.RU со ссылкой на источник. Он является фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, которое расследуется в Молдавии, и объявлен в розыск.
Бакая задержали на шестом километре Красногорского шоссе, когда сотрудники ДПС остановили его машину для проверки документов.
Был задержан 58-летний гражданин, который находится в федеральном розыске МВД и Национального центра по борьбе с коррупцией Республики Молдова по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Задержанный помещён под арест, — сказал собеседник издания.
Бакай был советником президента Украины в 2003–2004 годах. Кроме того, он был инициатором создания «Нафтогаза» и занимал пост первого председателя компании. Уголовное дело в Молдавии возбудили против Бакая в 2018 году. Его подробности не разглашаются.
Ранее сообщалось, что в Испании задержали украинского блогера Анатолия Шария. На родине он был объявлен в розыск по делу о госизмене. Основанием для этого послужила неявка Шария в СБУ для допроса и ознакомления с материалами возбуждённого в отношении него уголовного дела.