В Подмосковье задержали экс-советника президента Украины Экс-советник второго президента Украины Игорь Бакай задержан в Подмосковье

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-советник второго президента Украины Леонида Кучмы Игорь Бакай задержан в Подмосковье, сообщает KP.RU со ссылкой на источник. Он является фигурантом уголовного дела о крупном мошенничестве, которое расследуется в Молдавии, и объявлен в розыск.

Бакая задержали на шестом километре Красногорского шоссе, когда сотрудники ДПС остановили его машину для проверки документов.

Был задержан 58-летний гражданин, который находится в федеральном розыске МВД и Национального центра по борьбе с коррупцией Республики Молдова по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. Задержанный помещён под арест, — сказал собеседник издания.

Бакай был советником президента Украины в 2003–2004 годах. Кроме того, он был инициатором создания «Нафтогаза» и занимал пост первого председателя компании. Уголовное дело в Молдавии возбудили против Бакая в 2018 году. Его подробности не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Испании задержали украинского блогера Анатолия Шария. На родине он был объявлен в розыск по делу о госизмене. Основанием для этого послужила неявка Шария в СБУ для допроса и ознакомления с материалами возбуждённого в отношении него уголовного дела.