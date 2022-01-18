В Подмосковье стали реже жаловаться на проблемы с отоплением

С 1 по 9 января в Московской области подали на 28% меньше жалоб на проблемы с отоплением, чем в этот же период прошлого года, сообщают «Вести Подмосковья». Учёт таких жалоб ведётся в случае, если в квартире слишком холодно или слишком жарко. За прошедшую неделю Центр управления регионом обработал 8,6 тысячи таких — 67,4% уже закрыты.

Количество обращений ожидаемо выросло по сравнению с показателями позапрошлой праздничной недели. В числе прочего потому, что многие вернулись с дач и из поездок, в которых провели новогодние каникулы. Кроме того, наши жители всё больше привыкают пользоваться ЕДС (Единая диспетчерская служба. — NEWS.ru) как действенным инструментом взаимодействия жителей и управляющих организаций, — сказала руководитель Главного управления Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Больше всего заявок (1232) были по поводу ненадлежащего содержания и эксплуатации многоквартирных домов, также жителей волнует плохая уборка подъездов — по этому поводу они написали 865 жалоб.

Также отмечается, что ни одной заявки в период с 10 по 16 января не поступило из городских округов Волоколамск, Егорьевск, Жуковский, Клин, Лосино-Петровский, Талдомский и Шатура.

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить бесперебойную работу ЖКХ зимой. Президент подчеркнул, что не все предприятия страны работают без сбоев, есть трудности в системе ЖКХ в ряде регионов. Для решения проблем он считает нужным привлечь дополнительные силы и средства.