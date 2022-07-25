В Подмосковье вандал осквернил памятник «Рубеж обороны Москвы»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Подмосковье неизвестный осквернил памятник «Рубеж обороны Москвы», разрисовав его свастикой. Злоумышленника разыскивает полиция, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел минувшей ночью в деревне Нефедьево в городском округе Красногорск.

Мужчина белой краской нарисовал свастику на двух стелах памятника, а затем бросил венок в Вечный огонь, — сообщил собеседник.

После акта вандализма злоумышленник скрылся. Его личность пока не установлена, поскольку он был в маске и камуфляжной одежде, рассказал собеседник агентства.

В Telegram-канале подмосковного главка СК РФ сообщается, что следователи завели уголовное дело по факту реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что в Полтаве неизвестные изрисовали памятник Петру I. Монумент был установлен в 1849 году на месте дома казака Магденко, в котором император останавливался на отдых после Полтавской битвы в 1709-м.

Вандалы выкрасили в красный цвет некоторые элементы памятника, а также оставили надпись «оккупант». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».