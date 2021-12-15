В Подмосковье из автобуса высадили ребёнка без денег на билет

В Московской области водитель высадил из автобуса 12-летнюю девочку, которой не хватило денег на оплату проезда. Инцидент произошёл вечером 14 декабря в деревне Подушкино Одинцовского района, пишет «Московский комсомолец». При этом с весны 2021 года в России действует запрет на высаживание из общественного транспорта детей, не достигших 16 лет.

По данным газеты, в полицию обратилась мать школьницы. Как заявила женщина, ребёнка высадили в 19.30 по московскому времени, когда было уже темно и холодно. Полиция проводит проверку, маршрут и номер автобуса установлены.

В марте 2021 года в России вступил в силу закон, вводящий ответственность для водителей и кондукторов за высадку детей без билетов из общественного транспорта. Поправки в Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта разработал Минтранс. Согласно документу, кондуктор или водитель не может высадить ребёнка-безбилетника, не достигшего 16 лет, если он едет без сопровождения взрослого.

Ранее о данном запрете напомнил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский. По его словам, в областном центре участились случаи высадки из транспорта детей за неоплату проезда. Он отметил, что данные действия недопустимы. Региональный минтранс пообещал провести профилактические работы с перевозчиками о нарушении федерального закона.