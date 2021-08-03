В Подмосковье двухлетнюю девочку бросили ночью на улице с вещами

Маленькую девочку со стоящей рядом сумкой с вещами нашли ночью одну в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.

Поступило сообщение от местной жительницы 1992 г.р. о том, что у одного из домов на улице Молодёжной найдена малолетняя девочка, на вид около двух лет, — говорится в сообщении.

Рядом с ребёнком была найдена также сумка с детскими вещами. На текущий момент девочка находится в одной из местных больниц. Её жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту инцидента проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают родственников брошенной девочки. Будет проведена проверка по факту неисполнения родительских обязанностей в отношении несовершеннолетней.

Ранее в Бийске местный житель Олег Лавкин похитил 12-летнюю девочку и удерживал её в подвале своего дома. Ребёнка он после отпустил и сбежал, однако мужчину объявили в федеральный розыск.