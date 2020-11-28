В Подмосковье число госпитализаций остаётся на высоком уровне

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В Московской области число госпитализированных пациентов из-за коронавирусной инфекции по-прежнему остаётся на высоком уровне. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв.

По словам Воробьёва, каждый день в больницы поступают порядка тысячи человек. Всего в регионе коронавирусными больными сейчас заняты около 12,5 тысяч коек.

Он также отметил, что на сегодняшний день в регионе наблюдается нехватка врачей.

В ходе заседания областного правительства губернатор поручил правительству и юридическому блоку рассмотреть введённые в области меры по коронавирусу «и те из них, которые избыточные на данном этапе, должны быть рассмотрены, обсуждены с главным санитарном врачом», передаёт «360».

Ранее Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с коронавирусом не должна повлиять на оказание плановой медицинской помощи жителям региона. Он напомним, что весной была приостановлена плановая медицинская помощь из-за нехватки коек. К осени в регионе были добавлены около 19 тысяч больничных коек для госпитализированных с COVID-19. Это, по его мнению, позволит не допустить приостановок по оказанию помощи пациентам без диагноза «коронавирус», писал NEWS.ru.

По данным на утро 30 ноября, за минувшие сутки в России зафиксировано 26 338 случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 17 247 пациентов, скончались 368 человек.

В общей сложности с начала пандемии, которая была объявлена в марте, в России зафиксировано 2 295 654 случая заболевания COVID-19. 1 778 704 человека выздоровели, умерли 39 895 заболевших.