В «ПИК» заявили, что Лефель не работает в компании

Александр Лефель, которого задержали в Москве по обвинению в мошенничестве, не работает в компании «ПИК», сообщили NEWS.ru в пресс-службе организации. Там заявили, что он ушёл из компании давно.

Это ошибка, он у нас не работает, — сказала собеседница.

Она отметила, что Лефель не работает в компании «очень давно, несколько лет».

Ранее СМИ сообщили об аресте вице-президента «ПИК». Однако по открытым источникам удалось выяснить, что сейчас Лефель работает директором по развитию регионов ПАО «ГК Самолёт».

Силовики задержали Лефеля в Москве днём 8 октября. Он проходит обвиняемым по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сотрудники правоохранительных органов ходатайствовали в суд об аресте мужчины на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

29 сентября в офисе компании по кибербезопасности Group-IB прошли обыски, гендиректора и основателя Илью Сачкова арестовали до 27 ноября по статье о госизмене. Вину, как и факт сотрудничества с иностранной разведкой, Сачков не признаёт. 4 октября защита предпринимателя обжаловала его арест.