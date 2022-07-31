В ПФР рассказали об изменении пенсий работающих пенсионеров в августе ПФР: в августе работающим пенсионерам произведут перерасчёт пенсий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Традиционный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров произойдёт в августе. В Отделении ПФР по городу Москве и Московской области агентству ПРАЙМ рассказали, кого затронет перерасчёт.

На увеличение имеют право получатели страховых пенсий, которые работали в 2021 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы в ПФР. В Московском регионе с 01.08.2022 такой перерасчёт будет произведён для 1,3 миллиона работающих пенсионеров, — рассказали в ПФР.

Отдельно отмечено, что прибавка зависит от размера зарплаты сотрудников в 2021 году. Если говорить точнее, то она зависит от суммы уплаченных работодателем страховых взносов и начисленных пенсионных коэффициентов.

В ПФР уточнили, что такой перерасчёт затронет и наёмных сотрудников, и самозанятых, платящих взносы самостоятельно.

Ранее стало известно, что Госдума осенью рассмотрит законопроект о выплате 13-й пенсии. Нововведение может поддержать самую незащищённую категорию населения, заявил лидер эсеров Сергей Миронов. Также это станет дополнительной мерой стимулирования покупательского спроса для развития отечественной экономики. Предполагается, что выплачивать 13-ю пенсию будут в декабре.