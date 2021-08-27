В ПФР прокомментировали исчезновение стажа из электронных трудовых книжек

Пенсионный фонд России опроверг данные СМИ о том, что из электронных трудовых исчезает стаж, заявив, что в фонд было передано единственное обращение по этому поводу и его данные не подтвердились. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.
В Пенсионном фонде
Там напомнили, что электронные трудовые книжки формируются исключительно по данным, которые работодатели направляют в ПФР. При отсутствии некоторых данных о местах работы на лицевом счёте работник должен направить обращение работодателю, который внёс неполные данные, или обратиться в ПФР. В фонде также заверили, что готовы рассмотреть любые обращения граждан о некорректном отражении данных. При этом факт пропажи сведений из электронной трудовой книжки по единственному обращению, переданному в пресс-службу Пенсионного фонда России, не подтвердился.
Ранее сообщалось, что из электронных трудовых книжек нескольких россиян исчезли данные о стаже длиной в несколько месяцев: стаж прерывается и возобновляется вновь, в отличие от «бумажной» трудовой книжки. По словам одной из пострадавших, в Пенсионном фонде ей объяснили, что компании, в которых она работала, были ликвидированы и помочь ей будет весьма непросто.