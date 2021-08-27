В ПФР прокомментировали исчезновение стажа из электронных трудовых книжек

Пенсионный фонд России опроверг данные СМИ о том, что из электронных трудовых исчезает стаж, заявив, что в фонд было передано единственное обращение по этому поводу и его данные не подтвердились. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.

В Пенсионном фонде заявили , что издание «Ридус», опубликовавшее материал об исчезновении стажа работы, не приводит конкретного подтверждённого случая пропажи. Вместо этого описывается факт некорректно или неполно поданных работодателями сведений.

Там напомнили, что электронные трудовые книжки формируются исключительно по данным, которые работодатели направляют в ПФР. При отсутствии некоторых данных о местах работы на лицевом счёте работник должен направить обращение работодателю, который внёс неполные данные, или обратиться в ПФР. В фонде также заверили, что готовы рассмотреть любые обращения граждан о некорректном отражении данных. При этом факт пропажи сведений из электронной трудовой книжки по единственному обращению, переданному в пресс-службу Пенсионного фонда России, не подтвердился.

Ранее сообщалось, что из электронных трудовых книжек нескольких россиян исчезли данные о стаже длиной в несколько месяцев: стаж прерывается и возобновляется вновь, в отличие от «бумажной» трудовой книжки. По словам одной из пострадавших, в Пенсионном фонде ей объяснили, что компании, в которых она работала, были ликвидированы и помочь ей будет весьма непросто.