Из электронных трудовых книжек начали пропадать сведения о стаже

Россияне обратили внимание, что из их цифровых трудовых книжек начали исчезать данные о работе на предприятиях, которые уже ликвидированы. Для того чтобы восстановить пропавшие записи в электронной трудовой, требуется потратить немало времени и сил, пишет «Ридус».
Так, одна из москвичек
Пока я ничего предпринимать не собираюсь, два месяца — это не годы, но у кого-то могут пропасть и годы, а это явно повлияет на размер пенсии, — рассказала одна из пострадавших.
В пресс-службе Пенсионного фонда России отрицают наличие серьёзных проблем у владельцев цифровых трудовых книжек и рекомендуют обращаться в фонд или к работодателю, который внёс некорректные или неполные данные. На вопрос, касается ли проблема исчезновения записей только ликвидированных компаний, там не ответили.
Ранее в Министерстве труда рассказали, как при переходе на электронные трудовые книжки работникам не потерять трудовой стаж. У граждан есть возможность перенести в них данные обо всех прошлых местах работы с бумажных документов. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд России.