Из электронных трудовых книжек начали пропадать сведения о стаже

Россияне обратили внимание, что из их цифровых трудовых книжек начали исчезать данные о работе на предприятиях, которые уже ликвидированы. Для того чтобы восстановить пропавшие записи в электронной трудовой, требуется потратить немало времени и сил, пишет «Ридус».

Так, одна из москвичек обнаружила в своей электронной трудовой книжке целых три пробела общей продолжительностью около года: стаж прерывается и возобновляется вновь, в отличие от «бумажной» трудовой книжки. В Пенсионном фонде ей пояснили, что компании, в которых она работала, были ликвидированы, и помочь ей будет весьма непросто. Ещё у нескольких жительниц Москвы из электронного документа «пропали» несколько месяцев стажа, что также связано с ликвидацией компаний.

Пока я ничего предпринимать не собираюсь, два месяца — это не годы, но у кого-то могут пропасть и годы, а это явно повлияет на размер пенсии, — рассказала одна из пострадавших.

В пресс-службе Пенсионного фонда России отрицают наличие серьёзных проблем у владельцев цифровых трудовых книжек и рекомендуют обращаться в фонд или к работодателю, который внёс некорректные или неполные данные. На вопрос, касается ли проблема исчезновения записей только ликвидированных компаний, там не ответили.

Ранее в Министерстве труда рассказали, как при переходе на электронные трудовые книжки работникам не потерять трудовой стаж. У граждан есть возможность перенести в них данные обо всех прошлых местах работы с бумажных документов. Для этого нужно обратиться в Пенсионный фонд России.