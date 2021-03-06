Минтруд объяснил новые правила заполнения электронных трудовых книжек

https://static.news.ru/photo/81e30fa0-0121-11ea-a7dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

В Министерстве труда рассказали, как при переходе на электронные трудовые книжки работникам не потерять трудовой стаж.

Закон, разрешающий гражданам обращаться в Пенсионный фонд России (ПФР) для включения в электронные трудовые книжки сведений обо всём стаже работы, вступает в силу 7 марта. Ранее в электронные трудовые книжки вписывался только стаж с начала 2020 года, а более ранний — сохранялся в бумажном виде.

Отныне все желающие могут обратиться в ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счёт всех данных о трудовой деятельности до 1 января 2020 года, записи о которой содержатся в бумажных трудовых книжках, пишет «Российская газета».

В интервью изданию юрист Вадим Ткаченко, в свою очередь, пояснил, что внесение в электронную трудовую книжку данных о полном стаже потребует личного обращения с бумажной трудовой в любое отделение ПФР. Там человеку будет предложено написать заявление с соответствующей просьбой.

Ранее NEWS.ru писал, что законопроект, предлагающий снять ограничения на перерасчёт пенсий работающим пенсионерам, внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР. Документ предполагает отмену предела для индивидуального коэффициента в три балла.