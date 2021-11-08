В ПФР перечислили основания для прекращения выплаты пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) может приостановить выплату гражданину пенсии в четырёх случаях. На то, чтобы устранить препятствие для дальнейшего получения средств даётся срок в шесть месяцев, сообщает MK.RU.

Начисление пенсии временно прекращается, если гражданин в течение полугода не получает полагающуюся ему сумму. Выплаты также приостанавливаются в случае, когда пенсионер пропусти срок для подтверждения инвалидности.

Пенсии может лишиться проживающий в России иностранец или лицо без гражданства в случае окончания срока вида на жительство.

Кроме того, пенсия по потере кормильца перестаёт выплачиваться, когда её получатель достигает 18-летнего возраста. Если такой гражданин получает высшее образование очно, то выплата пенсии продлевается до 23 лет.

Ранее эксперты ПФР рассказали, как можно за один раз получить всю сумму накопительной пенсии. Это возможно, если расчётный размер накопительной пенсии составляет 5% и меньше по отношению к сумме размера страховой пенсии. Получатель может повторно обратиться за единовременной выплатой, если на его индивидуальный лицевой счёт поступят новые средства. Однако сделать это можно не раньше, чем через пять лет.