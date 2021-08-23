В Петербурге задержали пытавшегося ограбить банк пенсионера

В Санкт-Петербурге задержали вооружённого ножом пожилого мужчину, который пытался ограбить банк. Об этом сообщает пресс-служба главка МВД по Северной столице и Ленобласти.

Инцидент произошёл в отделении банка, расположенном в доме 53 по Кондратьевскому проспекту. Угрожая ножом, мужчина потребовал отдать ему деньги из кассы. Сотрудники кредитной организации успели нажать тревожную кнопку, и вскоре на место прибыл наряд силовиков.

После задержания злоумышленника доставили в отдел полиции. Там выяснилось, что ему 64 года, он проживает по соседству с банком, который пытался ограбить.

В настоящее время с ним проводятся следственные действия, выясняются мотивы нападения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Петербурге было ограблено отделение Совкомбанка. Злоумышленник, вооружённый пистолетом, похитил 4 млн рублей и скрылся с места преступления. Спустя несколько дней его задержали. У него изъяли травматический пистолет с патронами и часть похищенных средств.