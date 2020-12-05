В Петербурге задержали политолога Валерия Соловья

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В Санкт-Петербурге у Гостиного двора полицейские задержали оппозиционного политолога и основателя движения «Перемен» Валерия Соловья.

В центре города проходила встреча сторонников организации. Однако её сорвали люди, представившиеся сторонниками движения «За правду». Они бросили в толпу дымовую шашку и разбросали листовки со словами: «От подобных „Перемен“ попадёт Россия в плен», передаёт «Фонтанка».

После инцидента полицейские задержали одного человека, а затем и самого Валерия Соловья.

Его увезли в Первый отдел полиции на улицу Якубовича, 16, — рассказал активист Сергей Беляев.

Позднее сам политолог сообщил, что его остановили и увезли из-за нарушения масочного режима. При этом мужчина утверждает, что просто гулял, а политически активные люди, которые любят собираться у Гостиного двора Петербурга, начали подходить с вопросами.

Ранее оппозиционный политолог и активист Валерий Соловей был задержан в российской столице на несанкционированном митинге. Участники мероприятия, организованного Соловьём, прошлись по Тверскому бульвару. Всего в несанкционированной акции приняли участие 200–300 человек. Полицейские задержали политолога у входа в метро, когда собравшиеся уже начали расходиться.

Доктор исторических наук, политолог Валерий Соловей известен как оппозиционный активист. В прошлом он занимал должность заведующего кафедрой связей с общественностью МГИМО, писал NEWS.ru.