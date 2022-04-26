В Петербурге задержали подозреваемых в организации взрыва в жилом доме

Полиция задержала трёх человек, подозреваемых в причастности к взрыву в одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга. Все они являются жителями Москвы, рассказали ТАСС в пресс-службе главка МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники уголовного розыска главка выехали в столицу и задержали всех троих подозреваемых, — сообщили агентству в ведомстве.

Там уточнили, что в число подозреваемых входят 16-летние брат и сестра, а также их 27-летняя знакомая. В ближайшее время они будут доставлены в Северную столицу для проведения следственных действий.

По данным полиции, действия подозреваемых были направлены против одного из жильцов дома, в котором произошёл взрыв. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство общеопасным способом. Мотивы преступления и другие лица, которые могут быть к нему причастны, устанавливаются.

Взрыв в девятиэтажном доме на Товарищеском проспекте в Невском районе Санкт-Петербурга произошёл в ночь на 25 апреля. Сотрудники правоохранительных органов установили, что причиной стало пиротехническое устройство, размещённое на восьмом этаже у одной из квартир. В результате происшествия никто не пострадал, жильцов эвакуировали и разместили в ПВР на базе школы. В объективы камер видеонаблюдения попал один из подозреваемых — неизвестный в балаклаве зашёл в подъезд, а через несколько минут убежал, после чего и случился взрыв.