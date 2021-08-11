В Петербурге задержали мужчину, стрелявшего из машины свадебного кортежа
Александр Чеков
Александр Чеков
14:03, 11 августа 2021
Фото: Rene Traut via imago-images.de/Global look Press
Читайте нас в Google Новости
В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга задержан один из участников свадебного кортежа, который стрелял в воздух из окна автомобиля. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк полиции.
В Петродворцовом районе Санкт-Петербурга сотрудниками полиции задержан 23-летний мужчина, в порыве веселья стрелявший в воздух из автомобиля, — говорится в сообщении, приведённом агентством.
Инцидент произошёл накануне. Жители сообщили о происшествии в силовые структуры и описали детали. При этом в полиции сделали вывод, что судя по украшениям, автомобиль является участником свадебного кортежа.
Утром стрелок был задержан. У него изъяли пистолет, похожий на сигнальный. Возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге росгвардейцы задержали 17-летнего ученика, который направлялся в школу в амуниции силовиков. При себе у него был страйкбольный пистолет. По словам школьника, амуницию он надел только ради фотосессии и устраивать стрельбу не собирался.