Подростка с пистолетом задержали у школы в Петербурге

https://static.news.ru/photo/6ba17640-b94f-11eb-82e9-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

В Санкт-Петербурге росгвардейцы остановили 17-летнего ученика, который направлялся в школу в амуниции силовиков. У подростка при себе также был пистолет. Фото оружия публикует «360».

На кадрах виден чёрный страйкбольный пистолет, шлем с наушниками и защитная экипировка.

Как рассказал сам молодой человек правоохранителям, он надел амуницию ради фотосессии, планов устраивать стрельбу, как в Казани, у него не было. Задержали школьника рядом со входом в учебное заведение после сообщений очевидцев о подозрительном человеке.

Ранее в Казани были вынуждены экстренно эвакуировать гимназию № 40 из-за сообщения одного из школьников. Ученик шестого класса заявил, что намерен убить одноклассника «так же, как Ильназ» (казанский стрелок Ильназ Галявиев).

Вооружённое нападение на казанскую гимназию № 175 произошло утром 11 мая. Стрельбу в образовательном учреждении устроил 19-летний Ильназ Галявиев, который ранее учился там. В результате атаки погибли девять человек и ещё 24 получили ранения.