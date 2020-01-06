https://static.news.ru/photo/cbe95f56-3159-11ea-9d69-fa163e074e61_660.jpg Фото: R. Märzinger/CHROMORANGE/Global Look Press

В Сети появился ролик, на котором видно машину с ребёнком за рулём.

Инцидент произошёл в Санкт-Петербурге. Автор видео снял, как по дороге едет автомобиль, а на водительском месте выглядывает детская голова.

Очень надеюсь, что горе-папу накажут, — гласит подпись к ролику.

Это не первый подобный случай. Многодетная мать из Набережных Челнов Агина Алтынбаева сняла и выложила в соцсеть видео, как её шестилетний ребёнок управляет машиной на скорости 130 км/ч на дороге общего пользования. Журналистам она пояснила, что сажает сына за руль уже давно, а инспекторы ДПС ей не страшны.

Ранее NEWS.ru писал о том, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своём Instagram видео из отпуска, на котором он управляет автомобилем, держа на коленях своего шестилетнего ребёнка.