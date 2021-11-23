В Петербурге рассказали о цифровом помощнике для управления транспортом

В ближайшее время у каждого водителя автобуса, троллейбуса или трамвая в Санкт-Петербурге появится цифровой помощник для управления общественным транспортом, который будет просчитывать риски ДТП и контролировать «слепые зоны» водителя, рассказал вице-губернатор города Станислав Казарин. Он отметил, что функционал такого помощника превысит функции обычного навигатора, передают «Невские Новости».

Помимо привычной навигации, такой цифровой помощник поможет водителям общественного транспорта минимизировать риски ДТП, контролировать «слепые зоны» и дорожные знаки, предупреждать о возможном появлении велосипедистов и пешеходов на дороге, оповещать в случае непреднамеренного съезда с полосы движения и многое другое. По словам Казарина, сервис не будет конкурировать с «Яндексом».

Очевидно, что данные функции уходят далеко за пределы возможности обычного навигатора — данный проект не предполагает создание сервисов, подобных «Яндекс.Картам». Мы не собираемся конкурировать с «Яндексом», мы, наоборот, предоставим им данные, чтобы они могли грамотнее направлять транспортные потоки в городе через свой навигатор, — подчеркнул вице-губернатор.

Ранее стало известно, что состояние общественного транспорта в России и его инфраструктуры достигло критической отметки из-за длительного недофинансирования. В связи с этим регионам до 2023 года выделят инфраструктурные бюджетные кредиты на 500 млрд рублей, часть из которых будет направлена на обновление общественного транспорта и модернизацию его инфраструктуры.