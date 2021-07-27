В Петербурге пьяный мужчина из окна обстрелял подростков

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«Почта России» запустила новый сервис для госструктур и компаний. Адресованная им корреспонденция будет оцифровываться и пересылаться в электронном виде. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя почты.

Он пояснил, что письма, поступающие в различные отделения почты, будут передаваться в центры оцифровки. Там их вскроют и переведут в электронный вид. Почта может отправить адресату отсканированное письмо или загрузить...