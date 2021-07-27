В Петербурге пьяный мужчина из окна обстрелял подростков
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
10:14, 27 июля 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Полицейские задержали мужчину, стрелявшего из окна по подросткам из пневматического пистолета в Санкт-Петербурге. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
Полиция задержала мужчину, стрелявшего из окна в Красносельском районе, — говорится в сообщении.
Уточняется, что 43-летний местный житель вёл стрельбу из окна своей квартиры на улице Маршала Захарова. Обращение от горожан поступило вечером 26 июля. В результате стрельбы травмы получили два подростка, они были госпитализированы, а после отправлены на амбулаторное лечение. Их здоровью ничего не угрожает.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
Ранее организатор наркoлаборатории открыл стрельбу по полицейским в деревне Баландино Ленинградской области, когда те пришли к нему с обыском. Нaрколаборатория по производству синтетических наркотиков располагалась в сарае на садовом участке.