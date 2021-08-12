Пятеро пострадали в ДТП с грузовиком под Липецком

Водитель автобуса и четыре пассажира получили травмы в результате столкновения с грузовиком в Липецкой области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя управления МВД по региону.

Авария произошла примерно в полдень по столичному времени в Хлевенском районе на платном участке трассы М-4 «Дон». Уточняется, что водитель автобуса не выдержал необходимую дистанцию и столкнулся с едущим впереди грузовиком.

В результате пострадал водитель и четыре пассажира, — сказал представитель ведомства.

Водитель госпитализирован, а пассажирам медики оказали помощь на месте — им госпитализация не потребовалась. В автобусе на момент аварии было 39 пассажиров. На текущий момент они ожидают прибытия нового транспортного средства, которое выехало к ним из Воронежа.

Ранее микроавтобус перевернулся на трассе в Кемеровской области, в результате чего шесть человек пострадали и один погиб. ДТП произошло на дороге Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлёво.