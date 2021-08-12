Шесть человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом под Кемерово

Микроавтобус перевернулся на трассе в Кемеровской области, в результате чего шесть человек пострадали и один погиб. ДТП произошло на дороге Ленинск-Кузнецкий — Промышленная — Журавлёво, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Микроавтобус Toyota ехал из Красноярска в Новосибирск, водитель не справился с управлением и в итоге перевернулся. Всего на момент аварии в микроавтобусе находились восемь человек. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что на Камчатке потерпел крушение вертолёт Ми-8. Воздушное судно упало в районе Курильского озера на территории Кроноцкого заповедника. В результате спасены восемь человек, ещё восемь, вероятно, погибли.