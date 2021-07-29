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В Петербурге от COVID-19 умерли несколько привитых пациентов

13:43, 29 июля 2021
В Петербурге от COVID-19 умерли несколько привитых пациентов Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»
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В Санкт-Петербурге зафиксированы случаи, когда пациенты, прошедшие полный курс вакцинации, умирали от коронавируса. Об этом рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт «Фонтанка».

Он добавил, что умершие страдали тяжёлыми сопутствующими патологиями, такими как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами и у них фиксировался летальный исход, — поделился Лисовец.

По его словам, вакцинация снижает риск попасть в больницу и умереть более чем в 20 раз, если отсутствуют другие заболевания.

Также он заявил, что сейчас нет оснований ужесточать ограничения, введённые в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса. Иммунитет к COVID-19 имеют 65% взрослых горожан. Первый компонент прививки от коронавируса получили 1,3 млн человек, 950 тысяч прошли вакцинацию обоими компонентами.

По данным оперштаба, в Петербурге за последние сутки выявили 1925 новых случаев коронавируса (на семь больше, чем днём ранее), умерли 64 человека (на четыре меньше, чем днём ранее).

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