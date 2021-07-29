В Петербурге от COVID-19 умерли несколько привитых пациентов

В Санкт-Петербурге зафиксированы случаи, когда пациенты, прошедшие полный курс вакцинации, умирали от коронавируса. Об этом рассказал глава городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, передаёт «Фонтанка».

Он добавил , что умершие страдали тяжёлыми сопутствующими патологиями, такими как рак и сердечно-сосудистые заболевания.

Есть случаи, когда пациенты прошли в том числе вакцинацию двумя компонентами и у них фиксировался летальный исход, — поделился Лисовец.

По его словам, вакцинация снижает риск попасть в больницу и умереть более чем в 20 раз, если отсутствуют другие заболевания.

Также он заявил, что сейчас нет оснований ужесточать ограничения, введённые в Санкт-Петербурге из-за распространения коронавируса. Иммунитет к COVID-19 имеют 65% взрослых горожан. Первый компонент прививки от коронавируса получили 1,3 млн человек, 950 тысяч прошли вакцинацию обоими компонентами.

По данным оперштаба, в Петербурге за последние сутки выявили 1925 новых случаев коронавируса (на семь больше, чем днём ранее), умерли 64 человека (на четыре меньше, чем днём ранее).