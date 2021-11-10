В Петербурге непривитых от COVID могут отстранить от работы

В Санкт-Петербурге непривитых сотрудников без медицинских противопоказаний могут начать отстранять от работы без сохранения зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В случае уклонения сотрудника от прививки работодатель вправе отстранить сотрудника от работы без сохранения заработной платы до окончания периода санитарно-эпидемиологического неблагополучия. Соответствующая норма содержится в статье 76 Трудового кодекса Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Там напомнили, что постановлением главного врача Петербурга установлен перечень сфер, сотрудники которых должны пройти обязательную вакцинацию. В частности, это те сферы, работники которых имеют большое число социальных контактов. Кроме того, привиться обязаны государственные и муниципальные служащие.

Губернатор города Александр Беглов отметил, что сейчас в Северной столице созданы все условия для вакцинации. Расширены возможности прививочных пунктов в торговых центрах, в поликлиниках. Можно сделать прививку в шаговой доступности от дома или места работы.

Ранее в Санкт-Петербурге ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 60 лет и граждан с хроническими заболеваниями. Это следует из постановления главного санитарного врача города, руководителя управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой.