В Петербурге на фоне пандемии COVID-19 на треть выросла месячная смертность

https://static.news.ru/photo/a7461d54-a5c3-11ea-94a6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество официально зарегистрированных смертей от всех причин в Санкт-Петербурге увеличилось на 31,8% в мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Комитета по делам записи актов гражданского состояния Северной столицы. В абсолютном выражении количество смертей составило 6427 против 4875 в мае 2019 года.

Агентство отмечает, что многие государства ориентируются на общую статистику смертей для оценки связанной с коронавирусом летальности. Такой подход позволяет выявить смерти от незарегистрированных случаев заболевания и от других патологий, в том числе и связанные с перегруженностью системы здравоохранения.

По состоянию на 3 июня в Санкт-Петербурге выявлено 17 069 случаев COVID-19 при 240 летальных исходах.

Ранее, как передавал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в регионе количество смертей в апреле превысило на тысячу показатели прошлого года.