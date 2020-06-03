В Петербурге на фоне пандемии COVID-19 на треть выросла месячная смертность

Количество официально зарегистрированных смертей от всех причин в Санкт-Петербурге увеличилось на 31,8% в мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом
Агентство отмечает, что многие государства ориентируются на общую статистику смертей для оценки связанной с коронавирусом летальности. Такой подход позволяет выявить смерти от незарегистрированных случаев заболевания и от других патологий, в том числе и связанные с перегруженностью системы здравоохранения.
По состоянию на 3 июня в Санкт-Петербурге выявлено 17 069 случаев COVID-19 при 240 летальных исходах.
Ранее, как передавал NEWS.ru, губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что в регионе количество смертей в апреле превысило на тысячу показатели прошлого года.
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