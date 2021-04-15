В Петербурге мужчина устроил дебош в храме и попал на видео

https://static.news.ru/photo/31852c92-9de1-11eb-992b-96000091f725_660.jpg Фото: mashmoyka/t.me

Житель Санкт-Петербурга устроил дебош в Андреевском соборе на Васильевском острове. По словам очевидцев, он разбил стёкла внутри храма, пытался напасть на священника, но был вовремя нейтрализован прихожанами.

В собор после литургии зашёл человек, который сразу стал вести себя не очень адекватно и достаточно агрессивно. Он разбил три стекла. На шум вышел дежурный священник. <...> Священник вышел, чтобы с этой ситуацией разобраться. Человек сорвал с него маску, попытался причинить что-то ещё, как мне сказали, схватить за волосы. Присутствующие прихожане и человека этого скрутили, и вызвали полицию, — рассказала телеканалу «360» руководитель сектора коммуникаций Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

Она добавила, что ничего страшного не произошло, клирики собора не имеют претензий к дебоширу, так как, по всей видимости, он нуждается в психологической помощи. По словам Родомановой, храм вставит стёкла за счёт своих средств и не будет требовать возмещения ущерба. В полиции сообщили журналистам, что мужчину задерживать не стали.

Как сообщал NEWS.ru, в столичном аэропорту Шереметьево за угрозы взрыва был задержан пассажир, торопившийся на рейс Москва — Томск. Он начал агрессивно себя вести и угрожать из-за просьбы надеть маску на борту самолёта. Других пассажиров пришлось экстренно пересаживать на другой лайнер. Все чемоданы ещё раз прошли проверку. Борт успешно вылетел в Томск, но без угрожавшего взрывом дебошира.