Пассажира, угрожавшего взрывом, задержали в Шереметьево

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В соцсетях появились кадры с места взрыва бытового газа в городе Зеленодольске в Татарстане, результатом которого стало разрушение семи квартир на двух этажах.

В МЧС по региону сообщили, что погиб один мужчина, под завалами нашли женщину, она жива. Позднее в Минздраве республики добавили, что пострадали трое, их госпитализировали. Одна женщина в тяжёлом состоянии....