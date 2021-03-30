Пассажира, угрожавшего взрывом, задержали в Шереметьево

Пассажир, торопившийся на рейс Москва — Томск был задержан в столичном аэропорту Шереметьево за угрозы взрыва. Он начал агрессивно себя вести и угрожать из-за просьбы надеть маску на борту самолёта.
Как сообщили в правоохранительных органах агентству ТАСС, инцидент произошёл в ночь на 31 марта.
Ночью 31 марта на борту самолёта, вылетающего из Шереметьево в Томск, пассажир отказался надеть защитную маску и стал угрожать взорвать самолёт, — сказал источник.
Других пассажиров пришлось экстренно пересаживать на другой лайнер. Все чемоданы ещё раз прошли проверку. Борт успешно вылетел в Томск. Мужчина задержан.
Предварительно установлено, что пассажир, устроивший дебош, был пьян, добавили полицейские.
29 марта 2021 года неизвестный сообщил о минировании авиационных вышек в аэропортах Москвы Домодедово и Шереметьево, писал NEWS.ru.
А до этого суд Хабаровска приговорил к четырём годам колонии строгого режима местного жителя, сообщившего о заминированном самолёте в местном аэропорту.