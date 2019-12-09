https://static.news.ru/photo/74c7db1a-1a54-11ea-9e11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В 28 парках на территории Москвы в течение зимнего периода будут работать 38 хоккейных коробок и катков. В настоящее время для горожан и гостей столицы уже доступны площадки с искусственным льдом.

Катки с натуральным покрытием, в свою очередь, будут заливать с наступлением в Москве морозной погоды. Площадки будут открыты в парках, подведомственных столичному департаменту культуры.

Один из самых больших катков залили в парке Горького. Площадь его покрытия — примерно 20 тысяч квадратных метров. Основная площадка оборудована таким образом, что кататься на ней смогут все желающие вне зависимости от возраста или уровня подготовки.

Каток получил название «Восход», его главной темой в этом году стал космос. Для детей на нём оборудована отдельная территория площадью 800 кв. м, — сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как ранее писал NEWS.ru, почти 40 снежных горок и тюбинговых трасс откроют в столичных парках. Покататься на санках и ледянках можно будет в саду имени Баумана, «Сокольниках», Измайловском, Таганском, Лианозовском парках, музеях-заповедниках «Коломенское», «Царицыно» и ещё в 21 зоне отдыха.