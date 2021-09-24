В отеле рассказали о состоянии туристов, попавших в пургу на Эльбрусе

Минимум пять альпинистов, попавших в пургу на Эльбрусе, отказались от госпитализации и сейчас находятся в отеле «Джан-Туган», рассказали NEWS.ru в самом доме отдыха. Представитель гостиницы отметил, что у туристов «лёгкое обморожение».

Пять человек [отказались от госпитализации], по крайней мере это те, кто у нас. С ними всё нормально. У них лёгкое обморожение. Они встали, позавтракали, но сейчас, скорее всего, с ними будут работать. Их, видимо, будут допрашивать, уточнять. В пункт МЧС или полиции поедут, так как они самые активные по состоянию, у них будут спрашивать, — рассказали в доме отдыха.

Гиды и их помощники, работавшие с группой туристов на Эльбрусе, где во время спуска погибли пять человек, действовали «очень грамотно», рассказал NEWS.ru советский и российский альпинист Сергей Ефимов. Он отметил, что участникам экспедиции «сильно не повезло с погодой».

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Трагедия на Эльбрусе произошла 23 сентября. Группа из 19 туристов попала в пургу и не смогла спуститься с горы из-за погодных условий. В результате погибли пять человек. Собеседник напомнил, что в альпинизме существуют несколько категорий трудности маршрутов, самый простой называется 1Б, а сложнейший — 6Б.

Ранее старший гид группы Денис Алимов рассказал, почему альпинисты остались одни на Эльбрусе. Группу, терпящую бедственное положение, гид-волонтёр покинул, чтобы спасти девушку.