В ОП раскритиковали отмену площадки при сдаче экзамена в ГИБДД

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Площадка при сдаче экзамена по вождению в ГИБДД позволяет не допустить до практики в городе не готовых к заданию учеников. Такое мнение выразил заместитель главы комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодов.

Не уверен, что отказываться от неё (площадки) — это правильное решение. Потому что, с одной стороны, площадка влечёт за собой какие-то дополнительные финансовые затраты, а с другой — позволяет не допускать до практического экзамена в городе тех, кто не в состоянии справиться с упражнениями, — сказал Холодов.

По его мнению, гораздо важнее решить вопрос с качеством обучения, чтобы из автошкол выходили готовые к управлению в условиях города водители.

Мы уже запланировали нашей комиссией по безопасности и взаимодействию с ОНК (Общественная наблюдательная комиссия) проведение мероприятий с автошколами для обсуждения вопроса совершенствования процесса обучения, — приводит сайт ОП слова общественника.

Как сообщал NEWS.ru, с 1 апреля 2021 года во время сдачи экзаменов на получение водительских прав не надо будет проходить испытания на площадке. Практический экзамен на легковых и грузовых автомобилях, автобусах и составах транспортных средств будут проводить только в условиях дорожного движения.