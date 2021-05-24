В ОП предложили ужесточить прохождение медкомиссии для покупки оружия

https://static.news.ru/photo/e709d7b4-bd23-11eb-bf6e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Общественной палате подготовили и направили в Госдуму предложения по доработке законопроекта, усиливающего контроль за оборотом оружия. Инициативы касаются медицинского освидетельствования граждан, сообщает ТАСС.

Так, в ОП считают необходимым ограничить круг медорганизаций, которые будут проводить медицинское и психиатрическое освидетельствование граждан, желающих прибрести огнестрельное оружие. Этим должны заниматься не районные поликлиники, а психоневрологические диспансеры. Кроме того, в ОП предлагают поручить это не отдельным врачам, а комиссии психиатров.

По мнению авторов инициативы, необходимо внести изменения в постановление правительства РФ, утверждающих перечень заболеваний, при которых владение оружием противопоказано. Они пояснили, что сейчас при широком круге расстройств, которые создают серьёзные риски, отказать в праве на владение оружием по медицинским показаниям нельзя, если только гражданин не находится под диспансерным наблюдением. В ОП полагают, что следует утвердить систему объективных критериев, на основе которых будет приниматься решение о выдаче справки.

Члены палаты также выступают за то, чтобы военно-врачебные комиссии сообщали психдиспансерам по месту жительства заявителей о результатах их психиатрического освидетельствования. Кроме того, предлагается сделать обязательным проведение экспериментально-психологического обследования заявителей.

Проект закона, ужесточающего контроль за выдачей медицинского заключения, необходимого для оформления разрешения на оружие, был внесён в Госдуму 17 мая. В нём предусмотрено, что россияне, желающие получить лицензию на оружие, должны будут проходить медицинское освидетельствование только в государственных или муниципальных клиниках. Результаты обследования будут оформляться в виде электронного документа и размещаться в реестре в ГИС Минздрава. Доступ к нему получит Росгвардия.