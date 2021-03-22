В ОНК заявили, что сыновей Белозерцева нет в изоляторе

https://static.news.ru/photo/e2a0221c-8ae9-11eb-8f5f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сыновья задержанного по делу о взяточничестве губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева не находятся в изоляторе временного содержания в Москве, сообщила член столичной ОНК Ольга Дружинина.

По её словам, она посетила ИВС на Петровке.

Их там нет. Но, как я понимаю, никуда больше, кроме этого ИВС, отвезти их не могут, — рассказала Дружинина.

Она добавила, что правозащитники застали в изоляторе четверых из шести фигурантов дела, Белозерцева среди них не было, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что ходатайство следствия об избрании губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву меры пресечения в виде заключения под стражу поступило в Басманный суд Москвы.

Белозерцев вместе с соучастниками был задержан 21 марта. По данным следствия, в 2020 году он получил свыше 31 млн рублей за предоставление фармкомпании «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов. У губернатора и его сыновей провели обыски. В доме чиновника были обнаружены запасы наличности на сумму около полумиллиарда рублей, а также коллекция дорогих часов и другие предметы роскоши.