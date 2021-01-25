В ОНК опровергли задержание датского футболиста на митинге в Москве

https://static.news.ru/photo/c136421a-5f23-11eb-9757-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ходе протестной акции в Москве одним из задержанных был не бывший капитан сборной Дании по футболу Даниэль Аггер, а его тёзка. Об этом рассказал ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.

Аггер Даниэль Мюнте, которого мы вчера обнаружили в ОМВД России по району Левобережный, является тёзкой известного футболиста, — написал он в своём Telegram-канале.

Предполагается, что ранее человек, о котором идёт речь, носил имя Дмитрий Кендель. Он сменил его в 2009 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Baza.

23 января во многих городах России прошли несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Глава сети штабов политика утверждает, что в них приняли участие 250–300 тысяч человек. Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, признан Минюстом иностранным агентом) оценил численность протестующих в Москве в 50 тысяч человек, в МВД говорят о четырёх тысячах.

По последним данным «ОВД-Инфо», на акциях протеста были задержаны более 3,3 тысячи человек, в том числе 1320 в Москве и 490 в Санкт-Петербурге. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в числе задержанных около 300 несовершеннолетних, самому младшему из которых девять лет.

Как писал NEWS.ru, московские суды арестовали 30 участников протестных акций. Ещё 64 человека будут оштрафованы. Всего на рассмотрение судей были направлены 448 административных дел.