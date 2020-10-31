В Омской области школьники сломали 43 креста на кладбище 

В Омской области повредили 43 креста на кладбище. Сделали это школьники возрастом 9 и 12 лет из хулиганских побуждений.
Инцидент произошёл в селе Алексеевка Любинского района 30 октября, говорится в сообщении УМВД по Омской области. Отмечается, что акт вандализма состоялся накануне Хеллоуина.
При осмотре места происшествия следственно-оперативной группой установлено, что 43 надгробных креста повалены и сломаны <...>, полицейские установили причастность к произошедшему двоих школьников девяти и 12 лет, — цитирует РИА Новости сообщение правоохранительных органов.
Выяснилось, что вандалов видели гуляющими по территории кладбища. После опроса детей инспектором по делам несовершеннолетних подростков пообещали поставить на учёт в инспекции по делам несовершеннолетних.
Как писал NEWS.ru, мемориал в Ельце, посвящённый погибшим в годы Великой Отечественной войны, был осквернён группой детей от 7 до 17 лет. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что пятеро подростков водили хоровод вокруг Вечного огня, жгли венки, бросали в огонь окурки и справляли нужду.