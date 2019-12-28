Начальница почтового отделения Большеуковского района Омской области решила подарить своей родственнице чужую дорогостоящую посылку.
Местная жительница обратилась в полицию с просьбой помочь найти утраченную посылку, в которой находился набор косметики за 3,5 тысячи рублей. Груз был отмечен трек-номером, который отслеживался на сайте «Почты России».
После получения оповещения о прибытии подарка женщина несколько раз приходила на почту, однако каждый раз сотрудники заявляли, что посылка не пришла.
В ходе проверки полицейские выяснили, что груз забрала начальница отделения и подарила своей родственнице, рассчитывая, что заказчица откажется от поиска набора.
Нарушительница выразила готовность возместить стоимость посылки, однако в отношении неё всё равно
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