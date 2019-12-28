https://static.news.ru/photo/224ed4ba-2995-11ea-a889-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Начальница почтового отделения Большеуковского района Омской области решила подарить своей родственнице чужую дорогостоящую посылку.

Местная жительница обратилась в полицию с просьбой помочь найти утраченную посылку, в которой находился набор косметики за 3,5 тысячи рублей. Груз был отмечен трек-номером, который отслеживался на сайте «Почты России».

После получения оповещения о прибытии подарка женщина несколько раз приходила на почту, однако каждый раз сотрудники заявляли, что посылка не пришла.

В ходе проверки полицейские выяснили, что груз забрала начальница отделения и подарила своей родственнице, рассчитывая, что заказчица откажется от поиска набора.

Нарушительница выразила готовность возместить стоимость посылки, однако в отношении неё всё равно возбудили уголовное дело о присвоении или растрате имущества.

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