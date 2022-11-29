В «Одноклассниках» теперь можно восстановить доступ к аккаунту по жесту

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Социальная сеть «Одноклассники» добавила возможность восстановить доступ к аккаунту с помощью задания с жестом по фото. Пользователю для этого нужно будет отправить во встроенное в ОК приложение фотографию с определенным жестом. Нововведение сделало процесс восстановления доступа к аккаунту быстрее и безопаснее, а также повысило вовлеченность пользователей на всех этапах процесса.

Фото: Пресс-служба Одноклассников

Быстрое восстановление доступа к аккаунту в соцсети стало возможным благодаря использованию технологий ОК на базе нейросетей. Они способны повысить точность обработки фотографий и сократить время всего процесса. Пользователи мобильной и десктопной версий могут быстро запустить процесс восстановления аккаунта по фото и жестам при помощи QR-кода или после нажатия на кнопку «Восстановить в приложении». Это доступно даже тем, кто еще не устанавливал приложение ОК.

Ежедневно доступ к профилю «Одноклассников» успешно восстанавливают более 60 тысяч человек. Около 15 тысяч обращений приходится на службу поддержки, когда восстановление по коду, полученному на номер телефона или почту, оказывается невозможным.

«Одноклассники» ранее добавили новую программу монетизации, благодаря которой авторы контента смогут зарабатывать на показах своих публикаций в ленте пользователей. Сумма вознаграждения не ограничена и растет пропорционально просмотрам. В программе смогут участвовать все сообщества, если они соответствуют правилам OK и проходят по критериям входа в программу, таким как преодоление порога в 1000 подписчиков, ежемесячный рост более чем на 200 подписчиков, а также более 50% активной аудитории.