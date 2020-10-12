В ОАЭ одобрили III фазу клинических испытаний вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/aa1363ea-0c9b-11eb-9f3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Министерство здравоохранения и профилактики ОАЭ одобрило проведение в стране III фазы клинических исследований российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом рассказали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ объявляет об одобрении Министерством здравоохранения и профилактики ОАЭ проведение в стране фазы III клинических исследований вакцины «Спутник V», — цитирует ТАСС пресс-релиз.

В фонде добавили, что клинические исследования вакцины в ОАЭ являются частью III фазы клинических исследований наряду с аналогичными клиническими исследованиями в России и Белоруссии. При этом добровольцы будут находиться под медицинским наблюдением в течение 90 дней после инъекции.

Отмечается, что клинические исследования вакцины «Спутник V» в ОАЭ происходят при поддержке PureHealth, ведущего поставщика лабораторных услуг в ОАЭ. При этом клинические исследования будут проходить под надзором департамента здравоохранения Абу-Даби и Министерства здравоохранения и профилактики ОАЭ, а обработку медицинских протоколов будет осуществлять государственная компания Абу-Даби по управлению госпиталями Abu Dhabi Health Services Company (SEHA).

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 40 стран подали заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, среди желающих страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Европы. Интерес к российской вакцине растёт. По словам главы Минпромторга, в начале месяца количество заявок было около 30, а сейчас их свыше 40.

Более того, в Госдуме считают, что создатели первой в мире вакцины от коронавируса достойны быть выдвинуты на соискание Нобелевской премии в 2021 году.