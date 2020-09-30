Мантуров заявил об интересе 40 стран к российской вакцине от коронавируса

https://static.news.ru/photo/c58a8ad4-033d-11eb-b1d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Более 40 стран подали заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, среди желающих страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Европы.

После апробации мы готовы в определённых объёмах поставлять, а потом уже в I квартале 2021 года готовы вести разговор в том числе и о полноценных объёмах экспорта, потому что мы должны до февраля раскрутить своё производство сначала, — рассказал Мантуров журналистам ТАСС.

Интерес к российской вакцине растёт. По словам главы Минпромторга, в начале месяца количество заявок было около 30, а сейчас уже свыше 40.

Как писал NEWS.ru, Роспатент зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса, которую разработал новосибирский центр «Вектор». Клинические исследования препарата завершились 30 сентября. Он получил название «ЭпиВакКорон». В гражданский оборот будут выпущены два его варианта.

Первая российская вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована 11 августа. Она была разработана Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В начале августа были закончены её клинические испытания.