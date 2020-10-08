Депутаты предложили выдвинуть на Нобелевскую премию создателей «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/c55852e6-0903-11eb-82c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cadu Rolim/imago-images.de/Global Look Press

Создатели первой в мире вакцины от коронавируса достойны быть выдвинутыми на соискание Нобелевской премии в 2021 году. Такое мнение высказали депутаты комитета Госдумы по охране здоровья.

Так, Леонид Огуль считает, что речь идёт о научном открытии, масштаб которого трудно переоценить. Разработка учёных российского Национального центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи послужит на благо всего человечества, отметил депутат в интервью РИА Новости.

Изобретение вакцины от новой коронавирусной инфекции, которой на сегодняшний день заражено почти 36 миллионов человек в мире и более миллиона погибло, — это настоящий прорыв в области науки и медицины, — сказал Огуль.

Он добавил, что мировое сообщество должно отметить прорыв, который обеспечили российские учёные. Его коллега, Борис Менделевич, придерживается такого же мнения о вакцине от COVID-19.

В случае доказанной эффективности она сможет сохранить жизни и уберечь от нежелательных последствий здоровье миллионов людей по всему миру. Считаю, создатели вакцины достойны, как минимум, претендовать на Нобелевскую премию, — подчеркнул депутат.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более 40 стран подали заявки на приобретение российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, среди желающих страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Европы. Интерес к российской вакцине растёт. По словам главы Минпромторга, в начале месяца количество заявок было около 30, а сейчас уже свыше 40.