В Нью-Йорке закроется генконсульство Белоруссии

Генеральное консульство Белоруссии в Нью-Йорке закрывается с 21 октября. Об этом говорится на сайте представительства. Решение дипломаты объяснили требованием американской стороны.

Сообщаем, что по требованию американской стороны генеральное консульство Республики Беларусь в городе Нью-Йорке прекратит свою работу 21 октября 2021 года, — говорится в сообщении.

Белорусы, которые живут на территории консульского округа закрывающегося генконсульства, в том числе в Канаде, будут обращаться за услугами в посольство в Вашингтоне. 15 октября закроется доступ в офис генконсульства.

Ранее глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что страна на фоне санкций США не видит смысла направлять в Вашингтон своего посла.

Дипломатический скандал в 2008 году привёл к тому, что США и Белоруссия отозвали послов на взаимной основе и до минимума сократили численный состав диппредставительств. Отношения между двумя странами «потеплели» после президентских выборов 2016 года. Но этот процесс прекратился после выборов белорусского президента в 2020 году.

Несмотря на это, в июле 2020 года Лукашенко назначил послом Белоруссии в США замминистра иностранных дел Олега Кравченко. Но он так и не был откомандирован в Штаты.